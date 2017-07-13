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09:47 13.07.2017

Кабмин утвердил концепцию госпрограммы реабилитации участников АТО до 2022 с введением электронной карты участника

Кабинет министров Украины утвердил концепцию государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной, профессиональной реадаптации участников антитеррористической операции на период до 2022 года, которая предусматривает введение электронной карты участника АТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве. Кабмин определил государственным заказчиком программы Министерство социальной политики.

Минсоцполитики поручено совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти разработать и подать в шестимесячный срок правительству проект госпрограммы.

Согласно концепции программы, для ее реализации необходимо разработать и внедрить: эффективную модель реадаптации участников АТО, направленную на стимулирование их возможностей и активной жизненной позиции; современную систему управления и эффективного администрирования потребностей участников АТО.

Также концепция предусматривает необходимость разработки государственных стандартов реабилитационных услуг на основании международных стандартов реабилитационной медицины.

Планируется в 2018 году провести аудит законодательства в сфере реабилитации участников АТО, в 2018-2019 годах – разработать, а в 2020-2022 годах – осуществить меры реадаптации участников АТО по принципу стимулирования возможностей.

В 2018-2019 годах планируется ввести электронную карту участника АТО и механизм адресного финансирования потребностей данной категории граждан.

В 2018-2019 годах планируется провести и аудит реабилитационных учреждений.

Результатом данных действий должно стать создание системы реабилитации, которая способна предоставлять услуги 350 тыс. человек.

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