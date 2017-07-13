Події

09:54 13.07.2017

Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС у EUR600 млн у грудні

Віце-президент Європейської комісії, європейський комісар з питань євро і соціального діалогу Валдіс Домбровскіс заявляє, що Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС у EUR600 млн у грудні у разі виконання умов до середини листопада.

"І сьогодні нам дійсно потрібно працювати над тим, щоб виконати умови отримання третього траншу макрофінансової допомоги", - цитує прес-служба Кабінету Міністрів України слова єврокомісара на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом

За його словами, умови отримання траншу залежать від боротьби з корупцією, продовження програм енергоефективності, поглиблення взаємодії у сфері проблем вимушених переселенців і конкретних економічних питань.

"Часу не так багато - до середини листопада важливо все завершити, оскільки є і внутрішні процедури ЄС, щоб ми в грудні виплатили транш", - сказав В.Домбровскіс.

У повідомленні прес-служби наголошується, що Україна і Європейський Союз готові поглибити співпрацю в рамках спільної програми реформ, розпочатої в 2015 році, для отримання Києвом третього траншу макрофінансової допомоги обсягом EUR600 млн до кінця нинішнього року.

"Сторони також домовилися провести в цьому році процес підготовки нових проектів і програм співробітництва - в економіці і соціальній сфері", - зазначено в повідомленні.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один загиблий і один поранений за минулу добу в АТО

Бойовики обстріляли приватний сектор Мар'їнки, зруйновано два будинки

Комітет підтримав генпрокурора щодо притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності

Ryanair запропонують не відмовлятися від роботи у Львові

Мінфін докапіталізував ПриватБанк на 22,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Під Радою тривають мітинги з вимогами перевиборів, скасування недоторканності та порятунку системи охорони здоров'я

Правозахисники заявляють про експлуатацію 10 тис. в'язнів у трудових таборах на Донбасі

Кабмин утвердил концепцию госпрограммы реабилитации участников АТО до 2022 с введением электронной карты участника

Юрій Кравченко очолив Харківське теруправління НАБУ

У Харкові чиновники і директор юрфірми звинувачуються в незаконній оренді комунального майна

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА