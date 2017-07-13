Правозахисники заявляють про експлуатацію 10 тис. в'язнів у трудових таборах на Донбасі

У непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей функціонує мережа так званих трудових таборів, в яких до 10 тис осіб примушують до безкоштовної праці, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані, оприлюднені в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk (DLF) у четвер .

"Група правозахисників, яка моніторила ситуацію в самопроголошених республіках, і на яку посилається Deutschlandfunk, вказує, що доходи від примусової праці в таких таборах становлять до 500 тисяч євро на місяць. Ці кошти використовуються для фінансування сепаратистів на Донбасі. Самопроголошені уряди так званих "ДНР/ЛНР" на запит про наявність і функціонування таборів німецької радіостанції не відповіли", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники і журналісти виходять з того, що в таборах на сході України утримують до 10 тисяч в'язнів, багато з яких не мали підстав для потрапляння в такі табори. Зокрема, це особи, засуджені до весни 2014 року українськими судами до позбавлення волі, які наразі вже мали відбути термін покарання або до них повинна була бути застосована амністія.

На оприлюдненій DLF карті видно, що табори розташовані на неконтрольованій Україною території Луганської області, зокрема, в містах Луганськ, Брянка, Алчевськ, Перевальськ, Петрівське, в яких перебувають установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, в Луганській установі виконання покарань №17, за даними правозахисників, перебувають близько 1470 осіб, у Брянківській виправній колонії №11 - 470, у Перевальській (№15) - 500 осіб, Алчевській (№13) - 215 осіб, у Краснолуцькій (№19) - 780 осіб, у Суходольській (№36) - 600 осіб, у Свердловській (№38) - 550 осіб.