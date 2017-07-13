Події

09:59 13.07.2017

Правозахисники заявляють про експлуатацію 10 тис. в'язнів у трудових таборах на Донбасі

У непідконтрольних уряду окремих районах Донецької і Луганської областей функціонує мережа так званих трудових таборів, в яких до 10 тис осіб примушують до безкоштовної праці, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані, оприлюднені в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk (DLF) у четвер .

"Група правозахисників, яка моніторила ситуацію в самопроголошених республіках, і на яку посилається Deutschlandfunk, вказує, що доходи від примусової праці в таких таборах становлять до 500 тисяч євро на місяць. Ці кошти використовуються для фінансування сепаратистів на Донбасі. Самопроголошені уряди так званих "ДНР/ЛНР" на запит про наявність і функціонування таборів німецької радіостанції не відповіли", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники і журналісти виходять з того, що в таборах на сході України утримують до 10 тисяч в'язнів, багато з яких не мали підстав для потрапляння в такі табори. Зокрема, це особи, засуджені до весни 2014 року українськими судами до позбавлення волі, які наразі вже мали відбути термін покарання або до них повинна була бути застосована амністія.

На оприлюдненій DLF карті видно, що табори розташовані на неконтрольованій Україною території Луганської області, зокрема, в містах Луганськ, Брянка, Алчевськ, Перевальськ, Петрівське, в яких перебувають установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, в Луганській установі виконання покарань №17, за даними правозахисників, перебувають близько 1470 осіб, у Брянківській виправній колонії №11 - 470, у Перевальській (№15) - 500 осіб, Алчевській (№13) - 215 осіб, у Краснолуцькій (№19) - 780 осіб, у Суходольській (№36) - 600 осіб, у Свердловській (№38) - 550 осіб.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Один загиблий і один поранений за минулу добу в АТО

Бойовики обстріляли приватний сектор Мар'їнки, зруйновано два будинки

Комітет підтримав генпрокурора щодо притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності

Ryanair запропонують не відмовлятися від роботи у Львові

Мінфін докапіталізував ПриватБанк на 22,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Під Радою тривають мітинги з вимогами перевиборів, скасування недоторканності та порятунку системи охорони здоров'я

Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС у EUR600 млн у грудні

Кабмин утвердил концепцию госпрограммы реабилитации участников АТО до 2022 с введением электронной карты участника

Юрій Кравченко очолив Харківське теруправління НАБУ

У Харкові чиновники і директор юрфірми звинувачуються в незаконній оренді комунального майна

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog4105.html
РЕКЛАМА