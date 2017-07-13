Події

11:39 13.07.2017

Порошенко: Стратегічне завдання України - розвиток конкурентної економіки, інтегрованої в європейську

Президент України Петро Порошенко наголошує, що формула імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС є директивою для української влади.

"Формула імплементації Угоди про асоціацію, наш шлях до Євросоюзу, є директивою для української влади і українського суспільства. Наше стратегічне завдання - утвердження України як успішної європейської держави з міцними державними інститутами і конкурентною економікою, інтегрованою в європейську", - сказав президент на саміті Україна-ЄС у четвер у Києві.

П.Порошенко висловив думку, що "жодна нація не платила такої високої ціни за зближення з Євросоюзом", а також нагадав, що всі реформи, що проводяться в Україні, засновані на європейських підходах.

Президент України також наголосив на необхідності скасування плати за роумінг, "щоб в Україну прийшли великі інвестиції і нові технології, щоб забезпечити ривок у людських контактах за рахунок, зокрема, наприклад, скасування тарифів на роумінг міжнародного зв'язку".

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