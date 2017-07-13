У рамках навчань "Сі Бриз-2017" відпрацьовано практичні водолазні спуски та боротьбу за живучість корабля

Військовослужбовці Військово-морських сил країн-учасниць навчань "Сі Бриз" відпрацювали елементи практичних водолазних спусків, евакуації потерпілого і надання медичної допомоги, повідомляється на сайті Міністерства оборони України в четвер.

Згідно з повідомленням, учасники також провели тренування з наземного пошуку, ідентифікації та розмінування вибухонебезпечних предметів, проведення доглядових операцій і боротьби за живучість корабля.

"Важливим принципом роботи водолазів армій країн НАТО є мінімізація ризиків для людини. Використання новітніх розробок допомогло учасникам спільних навчань знайти і з'ясувати, наскільки небезпечний той чи інший предмет, а за необхідності - і дистанційно знешкодити його за допомогою керованих роботів", - зазначив начальник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗСУ Олексій Нестеров.

До складу групи водолазів увійшли військовослужбовці аварійно-рятувального загону ВМС України, представники від військово-морських сил США, Великої Британії та Румунії.

Як повідомлялося, навчання "Сі Бриз - 2017" стартували в Одесі в понеділок і закінчаться у вересні цього року. Навчання пройдуть в Одеській і Миколаївській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря.

Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 30 кораблів, катерів і суден забезпечення, понад 25 літаків і вертольотів, а також особовий склад з 16 країн світу, включно з Україною, сукупною чисельністю понад 3 тис. осіб. При цьому з українського боку в заходах "Сі Бризу", крім Військово-морських сил Збройних сил України, візьмуть участь підрозділи Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Сухопутних та Повітряних сил України, а також Інженерні війська.

Українсько-американські навчання серії "Сі Бриз" проводяться з 1997 року щорічно відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України" від 1993 року. Вони проводяться з метою підготовки та нарощення бойової готовності Військово-морських сил Збройних сил України на двосторонній основі, але є відкритими для інших країн.