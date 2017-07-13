Події

11:31 13.07.2017

100 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що понад 100 тис. українців скористалися правом безвізового в'їзду на територію Європейського Союзу з 11 червня поточного року.

"11 червня, рівно місяць тому, українці повною мірою відчули смак істинно європейської свободи, безвізового руху до ЄС. Хочу проінформувати вас, шановні колеги, що вже понад 100 тис. українців, які мають біометричні паспорти, скористалися своїм правом на безвізовий режим", - сказав П.Порошенко під час саміту Україна-ЄС у Києві в четвер.

За словами глави української держави, ці громадяни на власні очі побачили, що таке ЄС і чому Україна йде туди і за що бореться "молода українська держава".

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