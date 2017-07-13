Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Сущенка

Мосміськсуд визнав законним продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого в РФ у шпигунстві, повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі суду.

"Рішення районного суду визнано законним", - сказав співробітник прес-служби.

Таким чином, Р.Сущенко залишиться під вартою до 30 вересня

Про затримання українця "на проведенні шпигунської акції" в Москві стало відомо 3 жовтня минулого року. За відомостями ФСБ, Р.Сущенко є кадровим співробітником Головного управління розвідки Міноборони України у званні полковника.

Р.Сущенко висунуто звинувачення в шпигунстві (ст. 276 КК РФ), свою провину він заперечує. За словами адвоката М.Фейгіна, його підзахисному висувають кілька епізодів шпигунства.

Захисник стверджує, що Р.Сущенко, який протягом шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства "Укрінформ" у Парижі, неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував тут з особистих мотивів. У Росії в нього проживають родичі.

М.Фейгін повідомив також, що в справі українського журналіста, крім співробітників ФСБ, які здійснювали його затримання, є ще всього один свідок - давній знайомий Р.Сущенко.

У Києві затримання Р.Сущенка назвали провокацією, а звинувачення у шпигунстві - надуманими. 22 листопада 2016 року голова СБУ Василь Грицак повідомив на брифінгу, що журналіст внесений у списки "на обмін заручниками".

Як повідомлялося, Міжнародні та Європейська федерації журналістів наприкінці січня 2016 року приєдналися до інших правозахисних груп і міжнародних організацій у вимозі зняти звинувачення з арештованих в РФ журналістів Р.Сущенка і Миколи Семени (останньому в Криму висунуто звинувачення в закликах до сепаратизму).