Кабмін розподілив 123 млн грн на розвиток електронного управління в Секретаріаті уряду, Раді та 8 міністерствах

Кабінет Міністрів України розподілив 123 млн грн на розвиток електронного управління в Секретаріаті уряду, Верховиною Раді і 8 міністерствах.

За розпорядженням №462 від 12 липня уряд розподілив передбачені в державному бюджеті на 2017 рік для Державного агентства з питань електронного управління на розвиток електронного управління: Секретаріату Кабміну - 57 млн грн; апарату Ради, Міністерству фінансів - по 10 млн грн; Міністерству юстиції - 28,77 млн грн; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - 7,23 млн грн; Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству культури, Міністерству аграрної політики і продовольства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості - по 2 млн грн.

Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що ці кошти будуть спрямовані на впровадження електронного документообігу; створення внутрішнього урядового порталу для ефективної взаємодії між центральними органами виконавчої влади; модернізацію урядового контактного центру; впровадження європейських стандартів електронного цифрового підпису та MobileID; створення електронного архіву в Мін'юсті.