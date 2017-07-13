Події

12:21 13.07.2017

Біля будівлі ВР відбувається акція за скасування депутатської недоторканності

Біля будівлі Верховної Ради України в четвер вранці проходить акція націоналістичних організацій за скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", близько 1 тис. осіб з партійними і державними прапорами України зібралися біля будівлі парламенту близько 10.00. Вони заблокували вул. Садову і частково - вул. Грушевського. За словами протестувальників, таким чином вони заблокували входи до будівлі парламенту.

Учасники акції розкидали на вул. Грушевського та пл. Конституції димові шашки. Також вони почали бити палицями по залізних бочках.

Між представниками Національного корпусу і Правого сектора з правоохоронцями сталася сутичка, проте в її результаті ніхто затриманий не був.

Порядок охороняє велика кількість правоохоронців.

В акції беруть участь представники Правого сектору, Національного корпусу, Автомайдану, "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі, Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

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