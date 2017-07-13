Події

12:22 13.07.2017

СБУ перевіряє інформацію про діяльність в Україні російської мережі "Глорія Джинс", що виробляє продукцію в ОРЛО

Служба безпеки України в результаті перевірки знайшла підтвердження інформації, оприлюдненої активістами громадських організацій, про можливу незаконну діяльність в Україні російської торгово-виробничої мережі "Глорія Джинс".

"За отриманою інформацією, в Україні головна фабрика "Глорія Джинс" розташована в тимчасово окупованому Луганську та продовжує працювати. Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях зі сплатою податків до бюджету псевдореспублік", - пояснює прес-центр СБУ в четвер.

У спецслужбі повідомили, що подальша перевірка буде проводитися в рамках кримінального провадження.

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