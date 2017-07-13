Мінсільгосп США знизив прогноз урожаю пшениці в Україні в 2017 році на 1 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) в липні знизило прогноз урожаю пшениці в Україні в 2017 році на 1 млн тонн порівняно з червневим прогнозом - до 24 млн тонн.

За повідомленням на сайті американського відомства прогноз експорту пшениці на 2017/2018 маркетинговий рік (МР, липень-червень) також знижений - на 0,5 млн тонн, до 14 млн тонн.

USDA зберіг прогноз експорту кукурудзи з України в 2017/2018 МР на рівні 20,5 млн тонн при врожаї 28,5 млн тонн, що відповідає оприлюдненими показниками в червні.

Загалом американське відомство знизило прогноз урожаю зерна в Україні на 1,2 млн тонн - до 61,09 млн тонн, експорту - на 0,5 млн тонн, до 38,31 млн т за рахунок зниження показників по пшениці.

Як повідомлялося з посиланням на попередні дані Міністерства аграрної політики і продовольства, експорт зернових культур і борошна за підсумками 2016/2017 МР становив 44,441 млн т.

Зокрема, експорт пшениці - 17,531 млн т (на 592 тис. тонн більше до попереднього МР); кукурудзи - 20,703 млн тонн (на 3,294 млн т більше), ячменю - 5,354 млн т (на 941 тис. тонн більше); жита - 11,4 тис. тонн (на 7 тис. тонн менше); інших зернових - 304 тис. тонн (на 61 тис. тонн більше), борошна - 402,9 тис. тонн (на 54 тис. тонн більше).

Урожай зернових в Україні, за інформацією Держстату, в 2016 році становив близько 66 млн тонн.