Події

12:32 13.07.2017

У Києві сподіваються на посилення ролі ЄС у врегулюванні конфлікту на Донбасі та деокупації Криму

Президент України Петро Порошенко розраховує, що поточний саміт Україна-ЄС буже чітким сигналом світовій спільноті про єдність прагнень, і додав, що в Україні очікують посилення ролі ЄС в питанні мирного вирішення ситуації на Донбасі.

"Ми сподіваємося на подальше посилення провідної ролі Європейського Союзу в процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі і підтримки міжнародної ініціативи України із деокупації Криму", - сказав він, відкриваючи пленарне засідання саміту Україна-ЄС у четвер в Києві.

"Розраховую, що наша зустріч дасть чіткий сигнал і українському народу, і громадянам Європейського Союзу і всьому світу про нашу єдність і солідарність, спільною вірою в силу наших цінностей", - наголосив глава Української держави.

При цьому, за словами П.Порошенка, "Нормандський формат" сьогодні є єдиним важливим інструментом для забезпечення деескалації конфлікту і виведення російський військ за межі території України.

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