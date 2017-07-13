Події

12:32 13.07.2017

ВР відмовилася внести до порядку денного законопроект про цензуру в Інтернеті

Верховна Рада в четвер відмовилася включити до порядку денного сесії зареєстрований напередодні законопроект №6688 "Про протидію загрозам національної безпеки в інформаційній сфері", що передбачає блокування інформаційних ресурсів без рішення суду під контролем Служби безпеки України та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", "за" внесення до порядку денного проголосувало 158 депутатів за необхідного мінімуму в 226.

Відповідно до законопроекту, авторами якого виступили члени парламентського комітету з національної оборони Іван Винник (фракція БПП), Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновіл (обидва - фракція "Народний фронт"), підставою для блокування, крім рішення суду, можуть бути також рішення прокурора, слідчого, узгоджене з прокурором, або Ради національної безпеки і оборони України.

Серед інших новацій - зобов'язати операторів, які працюють з міжнародними каналами електрозв'язку, закуповувати обладнання для блокування. Автори також пропонують розширити поняття технологічного тероризму і підвищити штрафи для операторів та інтернет-провайдерів за порушення правил у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом.

Український союз промисловців і підприємців уже заявив, що не підтримує цей законопроект. "Новації проекту закону мають на меті повернення до помилкових злочинних практик режиму Януковича від 16 січня 2014", - наголошується в заяві УСПП в четвер за підписом віце-президента Івана Пєтухова.

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