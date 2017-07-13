Мінфін і НБУ ще не погодили умови репрофайлінгу ОВДП у портфелі центробанку

Міністерство фінансів і Національний банк України (НБУ) ще не досягли остаточної домовленості про репрофайлінг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності центробанку.

"У другій половині травня Національний банк отримав від уряду проект постанови про репрофайлінг для остаточного узгодження параметрів угоди. У відповідь НБУ передав Міністерству фінансів прийнятну з точки зору центробанку схему проведення репрофайлінгу і всі супутні розрахунки. Міністерство фінансів поки що оцінює актуальність проведення операції. Подальше рішення цього питання залежить від рішення Мінфіну ", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі НБУ.

У прес-службі Міністерства фінансів підтвердили, що умови здійснення репрофайлінгу портфеля ОВДП у власності Нацбанку ще не узгоджені.

"Переговори про угоду дійсно тривають довго. Необхідно витримати баланс - продовження терміну обігу облігацій і скорочення витрат бюджету з обслуговування державного боргу з одного боку і уникнути істотного зниження прибутку Національного банку з іншого. Крім того, з боку НБУ таку операцію повинна оцінити аудиторська компанія", - повідомили в прес-службі Мінфіну.

Як повідомлялося, уряд наприкінці травня схвалив узгоджений з НБУ репрофайлінг належних йому ОВДП сумарним номінальним обсягом 377,9 млрд грн, який передбачає реструктуризацію цього боргу до 2047 року і рівномірне його погашення приблизно по 13 млрд грн на рік.

Згідно з пояснювальною запискою, в рамках репрофайлінгу заплановано обмін частини портфеля ОВДП Нацбанку на загальну номінальну суму 221,6 млрд грн (містить папери 120 випусків з погашенням з червня 2017 року по листопад 2030 року з середньозваженою ставкою близько 12,85% річних) і близько 7 млрд грн нарахованого і несплаченого на дату здійснення операції купонного доходу на ОВДП 40 нових випусків з погашенням в 2025-2047 роках загальним номінальним обсягом до 229 млрд грн.

У власності Нацбанку залишаться вже випущені ОВДП на суму 151,12 млрд грн, зазначається в документі.

Процентна ставка за новими облігаціями визначена на рівні інфляції за останні 12 місяців плюс 1,5 процентних пункту (п.п.). У разі дефляції процентний дохід буде виплачений за ставкою 1,5% річних.

Нові папери будуть погашатися раз на півроку, починаючи з 10 травня 2025 року та закінчуючи 10 листопада 2047 року. Процентний дохід буде виплачуватися щорічно. За винятком першого купонного періоду під час розрахунку ставки інфляція буде враховуватися березень до березня попереднього року – під час виплати в травні і вересні до вересня – під час виплати в листопаді.

Перший купонний період починається з дня угоди і завершується 10 травня або 10 листопада 2018 року залежно від дати погашення облігацій. Відповідно інфляція при його розрахунку враховується з травня 2017 року по березень 2018 року або з травня 2017 рік по вересень 2018 року.

Номінал паперів залишається колишнім - 1000 грн за облігацію.

У пояснювальній записці зазначається, що погашення понад половини держпаперів у поточному портфелі Нацбанку припадає на 2017-2020 роки: в 2017 році - 36,4 млрд грн, в 2018 році - 58,5 млрд грн, в 2019 році - 78 млрд грн і в 2020 роках - 47,9 млрд грн.

"В результаті здійснення реструктуризації частини портфеля ОВДП НБУ на запропонованих умовах економія витрат з обслуговування таких ОВДП в 2017 році прогнозується на рівні близько 10,1 млрд грн", - зазначено в документі.

Крім того, завдяки такому репрофайлінгу очікується скорочення обсягу погашення внутрішнього держборгу в поточному році на 25,6 млрд грн.

Згідно з документом, в наступному році виплати в рахунок погашення скоротяться на 42,9 млрд грн за зростання витрат на обслуговування боргу на 4,1 млрд грн, тоді як в 2019-2020 роках очікується скорочення платежів за обома статтями: в рахунок погашення - відповідно на 64,9 млрд грн і 35,4 млрд грн, в рахунок обслуговування - на 14,5 млрд грн і на 14,9 млрд грн.