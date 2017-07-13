Події

12:57 13.07.2017

Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок комітету на законопроект про медреформу

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок комітету на законопроект №6327 про медреформу, винесений у середу після дводенного розгляду, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Глава комітету охорони здоров'я Верховної Ради Ольга Богомолець відмовляється підписувати вчорашній позитивний висновок комітету і цим блокує можливість голосування закону сьогодні і початок медичної реформи", - написала на своїй сторінці у Facebook У.Супрун.

У свою чергу, О.Богмолець заявила агентству "Інтерфакс-Україна", що заява У.Супрун не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, розгляд законопроекту №6327 після доопрацювання до другого читання тривало два дні - у вівторок і в середу. О.Богомолець не була присутня на цих засіданнях, їх провела заступниця голови комітету Ірина Сисоєнко.

Робоча група при доопрацюванні до другого читання законопроекту врахувала повністю або по суті 396 з 886 запропонованих депутатами поправок.

Верховна Рада 8 червня 227-ма голосами прийняла за основу законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, але відмовилася прийняти за основу законопроект №6329 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо фінансування сфери охорони здоров'я. Обидва законопроекти є частиною медичної реформи.

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