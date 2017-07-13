Події

13:05 13.07.2017

У Міноборони підтвердили загибель військовослужбовця в зоні АТО в середу

Незаконні збройні формування 30 разів обстріляли позиції сил АТО в середу, внаслідок чого загинув один і поранено ще одного українського військовослужбовця, повідомляє спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один дістав поранення. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого воїна", - сказав А.Лисенко на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил АТО в середу на луганському напрямку, 12 - на донецькому (зокрема й 5 - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів), 10 - на маріупольському (зокрема 4 - з мінометів).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС не визнає анексії Криму, закликає до повного виконання мінських угод і наголошує на відповідальності за це РФ

Порошенко: Санкції проти РФ мають бути збережені до відновлення територіальної цілісності України

Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Сущенка

Порошенко: Стратегічне завдання України - розвиток конкурентної економіки, інтегрованої в європейську

100 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС

ОСТАННЄ

Біля будівлі Ради активісти кинули яйце в депутата Барну, парламентарій не постраждав

Мінсільгосп США підвищив прогноз урожаю соняшника в Україні в 2017 р. на 0,5 млн тонн

Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок комітету на законопроект про медреформу

Мінфін і НБУ ще не погодили умови репрофайлінгу ОВДП у портфелі центробанку

ВР відмовилася внести до порядку денного законопроект про цензуру в Інтернеті

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на мужские туфли на price.ua
РЕКЛАМА