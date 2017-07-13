У Міноборони підтвердили загибель військовослужбовця в зоні АТО в середу

Незаконні збройні формування 30 разів обстріляли позиції сил АТО в середу, внаслідок чого загинув один і поранено ще одного українського військовослужбовця, повідомляє спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, один дістав поранення. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого воїна", - сказав А.Лисенко на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, бойовики 8 раз обстріляли позиції сил АТО в середу на луганському напрямку, 12 - на донецькому (зокрема й 5 - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів), 10 - на маріупольському (зокрема 4 - з мінометів).