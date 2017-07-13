Порошенко: Санкції проти РФ мають бути збережені до відновлення територіальної цілісності України

Санкції проти РФ повинні бути збережені до виконання всіх умов мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України, заявляє президент Петро Порошенко

"Санкції повинні залишатися доти, доки не будуть усунуті причини їх введення, а саме: до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, включно з Кримом", - сказав П.Порошенко на спільній прес-конференції з президентом ЄС Дональдом Туском і президентом європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером в четвер у Києві.