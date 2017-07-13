ЄС не визнає анексії Криму, закликає до повного виконання мінських угод і наголошує на відповідальності за це РФ

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що Європейський Союз підтримує територіальну цілісність України, не визнає анексії Росією Криму та закликає до повного виконання мінських угод.

"Сьогодні ЄС чітко заявив, що ми підтримуємо Україну проти російської агресії та спроб підірвати незалежність України. Ми заявили про нашу подальшу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Ми не визнаємо незаконної анексії Криму, закликаємо до повного виконання мінських угод усіма сторонами і підкреслюємо відповідальність РФ щодо цього", - сказав Д.Туск на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком і президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером у четвер у Києві.