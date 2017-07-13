Події

13:29 13.07.2017

Мінсільгосп США підвищив прогноз урожаю соняшника в Україні в 2017 р. на 0,5 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) в липні підвищило прогноз врожаю соняшника в Україні в 2017 році на 0,5 млн тонн, до 14,5 млн тонн порівняно з червневим прогнозом.

Згідно з повідомленням на сайті американського відомства, прогноз виробництва соняшникової олії в 2017/2018 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) підвищено на 172 тис. тонн, до 6,02 млн тонн, експорту - на 200 тис. тонн, до 5,4 млн тонн.

За прогнозами USDA, виробництво соняшникової шроту в Україні в новому сезоні становитиме 5,782 млн тонн, його експорт - 4,8 млн тонн.

Мінсільгосп США очікує, що в 2016/2017 МР Україна поставить на зовнішні ринки 5,4 млн тонн соняшникової олії при виробництві 5,934 млн т.

Як повідомлялося з посиланням на дані Держстату, Україна в 2016 році збільшила урожай соняшнику на 21,7%, до 13,6 млн тонн порівняно з 2015 роком.

Україна є світовим лідером з виробництва та експорту соняшникової олії.

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