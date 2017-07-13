Біля будівлі Ради активісти кинули яйце в депутата Барну, парламентарій не постраждав

Кілька сотень активістів націоналістичних рухів, які виступають за скасування депутатської недоторканності, продовжують акцію біля Верховної Ради України, де як очікується, буде розглянуто питання зняття недоторканності з Михайла Добкіна.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", активісти вишикувалися вулицею Грушевського, площею Конституції та розмістилися у Маріїнському парку.

Частина з них продовжує гамселити по залізних бочках, охочі через гучномовці оголошують свої вимоги владі.

Близько 50 активістів Національного корпусу зосередилися неподалік 4-го під'їзду парламенту та очікують виходу народних депутатів.

Співробітники Національної поліції повідомили кореспонденту, що близько 12.00 хтось із активістів поцілив яйцем у народного депутата фракції "Блок Петра Порошенка" Олега Барну, проте парламентарій зі скаргою до правоохоронців не звернувся.

"Правопорядок забезпечує достатня кількість правоохоронців, інцидентів не зафіксовано", - зазначив представник Нацполіціі.

Співробітники медичної служби також повідомили кореспонденту, що по допомогу ніхто до них не звертався.

Рух вулицею Грушевського ускладнено, але не перекрито.

На площі Конституції встановлено дві сцени з безліччю колонок.

Крім того, близько 60 осіб з прапорами "Рух нових сил" стоять біля входу до будівлі, де розташовані комітети парламенту. Вхід до будинку не заблоковано, люди безперешкодно входять і виходять.