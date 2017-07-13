МОЗ залили "кров'ю" на знак протесту проти медреформи

Протестувальники залили червоною фарбою, що імітує кров, доріжку до будівлі Міністерства охорони здоров'я України в Києві.

За даними організаторів акції протесту, Конфедерації вільних профспілок України, таким чином понад 3,5 тисячі учасників мітингу профспілок Конференції висловили протест проти медичної реформи, яку реалізує відомство.

Як прокоментував дію ведучий акції, "псевдореформа залита кров'ю українців, уряд тягне у погибель не лише українців, а й всю медичну галузь країни".

Після флеш-мобу біля стін МОЗу учасники акції перемістилися під будівлю Верховної Ради, де мають намір озвучити свої вимоги.

Як повідомлялося, в четвер вранці понад 3,5 тис. учасників протесту розпочали акцію протесту під Міністерством охорони здоров'я проти медичної реформи.

Як заявив організатор акції протесту, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, реформу медицини необхідно зупинити. "Медичну реформу в нинішньому вигляді слід зупинити. Супрун (в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун - ІФ) має піти у відставку. Медична галузь на сьогодні ледь виконує покладені на неї функції. Але так звана "реформа" Уляни Супрун і її поплічників штовхає вітчизняну медицину до катастрофи", - заявляє він.