Події

14:22 13.07.2017

Консультативна місія ЄС передала харківській поліції обладнання на EUR98 тис.

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) передала поліції Харківської області обладнання для поліпшення роботи слідчих, кримінального аналізу та професійної підготовки поліцейських.

"Це основне обладнання, необхідне, щоб підвищити кваліфікацію щодо європейських стандартів", - сказав журналістам глава операційного департаменту Кмес Удо Моллер.

Заступник глави Національної поліції України Костянтин Бушуєв зазначив, що частина обладнання передана Чугуївському районному відділу поліції, де реалізується пілотний проект "Поліцейські детективи".

"Це Чугуївський відділ поліції, де на сьогодні створені в рамках проекту підрозділи детективів, у рамках чого об'єднані зусилля слідчого і оперативних підрозділів з метою оптимізації та підвищення ефективності щоденної діяльності в розкритті злочину", - сказав К.Бушуев.

За інформацією департаменту преси та інформації КМЄС, Чугуївський відділ поліції отримав 40 стаціонарних комп'ютерів, а також криміналістичні набори, цифрові камери, принтери і набори для зняття пилових слідів. Крім того, харківський тренінговий центр поліції отримав 25 ноутбуків, принтери і проектори, які будуть використовуватися, зокрема, для проведення інтерактивних тренінгів з підвищення кваліфікації поліцейських, а Харківське облуправління поліції отримало 25 ноутбуків, 5 стаціонарних комп'ютерів, проектори та інше IT-обладнання.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС не визнає анексії Криму, закликає до повного виконання мінських угод і наголошує на відповідальності за це РФ

Порошенко: Санкції проти РФ мають бути збережені до відновлення територіальної цілісності України

У Міноборони підтвердили загибель військовослужбовця в зоні АТО в середу

Мосміськсуд визнав законним продовження арешту Сущенка

Порошенко: Стратегічне завдання України - розвиток конкурентної економіки, інтегрованої в європейську

ОСТАННЄ

МОЗ залили "кров'ю" на знак протесту проти медреформи

Біля будівлі Ради активісти кинули яйце в депутата Барну, парламентарій не постраждав

Мінсільгосп США підвищив прогноз урожаю соняшника в Україні в 2017 р. на 0,5 млн тонн

Богомолець відмовилася підписати позитивний висновок комітету на законопроект про медреформу

Мінфін і НБУ ще не погодили умови репрофайлінгу ОВДП у портфелі центробанку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА