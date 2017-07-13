Консультативна місія ЄС передала харківській поліції обладнання на EUR98 тис.

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) передала поліції Харківської області обладнання для поліпшення роботи слідчих, кримінального аналізу та професійної підготовки поліцейських.

"Це основне обладнання, необхідне, щоб підвищити кваліфікацію щодо європейських стандартів", - сказав журналістам глава операційного департаменту Кмес Удо Моллер.

Заступник глави Національної поліції України Костянтин Бушуєв зазначив, що частина обладнання передана Чугуївському районному відділу поліції, де реалізується пілотний проект "Поліцейські детективи".

"Це Чугуївський відділ поліції, де на сьогодні створені в рамках проекту підрозділи детективів, у рамках чого об'єднані зусилля слідчого і оперативних підрозділів з метою оптимізації та підвищення ефективності щоденної діяльності в розкритті злочину", - сказав К.Бушуев.

За інформацією департаменту преси та інформації КМЄС, Чугуївський відділ поліції отримав 40 стаціонарних комп'ютерів, а також криміналістичні набори, цифрові камери, принтери і набори для зняття пилових слідів. Крім того, харківський тренінговий центр поліції отримав 25 ноутбуків, принтери і проектори, які будуть використовуватися, зокрема, для проведення інтерактивних тренінгів з підвищення кваліфікації поліцейських, а Харківське облуправління поліції отримало 25 ноутбуків, 5 стаціонарних комп'ютерів, проектори та інше IT-обладнання.