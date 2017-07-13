Столичні управління соцзахисту попереджають ЖЕО про призупинення надання даних про субсидії на період липня-серпня

Столичні управління праці та соціального захисту населення попереджають житлово-експлуатаційні організації (ЖЕКи, ОСББ) про припинення надання даних про субсидії на період липня-серпня поточного року.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", управління соцзахисту не пропонують ЖЕО дані про субсидії на липень, мотивуючи це зупинкою роботи власного програмного забезпечення. Крім того, бухгалтерів ЖЕО попереджають, що робота програмного забезпечення не відновиться серпня.

Таким чином, ЖЕО будуть змушені виставляти споживачам платіжки за ці місяці без урахування субсидій з наступним перерахунком після відновлення надходження даних від управлінь соцзахисту.