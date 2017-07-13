Держпродспоживслужба і Єврокомісія узгоджують форму ветсертифікатів для постачання молока з ЄС в Україну

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) спільно з Єврокомісією працюють над узгодженням уніфікованої форми ветеринарних сертифікатів для експорту молока з ЄС в Україну.

Відповідно до прес-релізу українського відомства, така робота проводиться в рамках зобов'язань України із наближення законодавства до вимог Європейського Союзу та спрямована на впровадження єдиного підходу до імпорту продуктів тваринного походження з країн-членів ЄС в Україні.

Зараз проект ветеринарного сертифікату спрямований на доопрацювання експертами Європейської Комісії та відповідними компетентними органами країн-членів Євросоюзу. Аналогічний підхід застосовується сторонами і з напрацювання ветеринарних сертифікатів для продукції птахівничого сектора.

У найближчій перспективі відповідна робота буде розпочата щодо м'яса, кормів для домашніх тварин, колагену і желатину.