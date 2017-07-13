Затримано керівництво угруповання, яке 4 роки тероризувало металургів у Запоріжжі

У Запоріжжі припинено діяльність міжрегіональної злочинної організації, яка протягом семи років незаконно заробляла на шлакових відвалах, завдаючи збитків запорізьким металургійним підприємствам і організаціям, тероризуючи їхніх працівників.

Як повідомляють у прес-службі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, в 2013-2017 рр. зловмисники втручалися в роботу закритих комп'ютерних мереж бюджетонаповнювальних підприємств, підробляли інформацію про вагу брухту, легалізуючи різницю коштів, одержаних незаконним шляхом, чим завдали комбінатам збитків в особливо великих розмірах.

"Інформацію про порядок постачання, переробки металу і схеми розрахунків члени злочинного угруповання отримували шляхом погроз співробітникам підприємств, викрадали людей, били, в окремих випадках підпалювали автомобілі працівникам заводів", - розповіли в прес-службі поліції.

Слідство перевіряє причетність до злочинного угруповання 35 людей. Наразі затримано вісьмох зловмисників, двоє з яких організатори злочинної групи. Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманих.