На Черкащині 5 громадян Молдови постраждали в ДТП

П'ять громадян Молдови постраждали в ніч на четвер на 178-му км автодороги Київ-Одеса біля с. Нестерівка Маньківського району Черкаської області, повідомляє Національна поліція України.

"За попередніми даними, 53-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter T4 не впорався з керування і допустив зіткнення з пожежним ЗіЛ-130, який був на проїжджій частині автодороги і гасив вантажівку Volvo. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало четверо пасажирів і водій мікроавтобуса", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості доправлено до Маньківської та Уманської центральних районних лікарень. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.