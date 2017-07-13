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16:14 13.07.2017

Китайська TBEA вивчає питання будівництва великої ВЕС в Україні

Китайська TBEA вивчає питання будівництва великої ВЕС в Україні - Міненерговугілля

Київ. 13 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Китайська TBEA International Ltd. вивчає питання будівництва вітряної електростанції потужністю 0,5 ГВт у Миколаївській області, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними відомства, пілотний проект у сфері відновлюваної енергетики, який компанія планує реалізувати в Україні, вже пройшов усі необхідні експертизи.

Як зазначають у Міненерговугілля, TBEA є виробником сучасного енергетичного обладнання.

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