Китайська TBEA вивчає питання будівництва великої ВЕС в Україні - Міненерговугілля

Київ. 13 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Китайська TBEA International Ltd. вивчає питання будівництва вітряної електростанції потужністю 0,5 ГВт у Миколаївській області, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними відомства, пілотний проект у сфері відновлюваної енергетики, який компанія планує реалізувати в Україні, вже пройшов усі необхідні експертизи.

Як зазначають у Міненерговугілля, TBEA є виробником сучасного енергетичного обладнання.