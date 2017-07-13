ТРК "Ера" відмовиться від ліцензії на аналогове мовлення на користь телеканалу "UA:Перший"

Телерадіокомпанія "Ера" відмовиться від ліцензії на аналогове мовлення на користь телеканалу "UA:Перший".

Як повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", про це з медіакомпанією домовилося керівництво НСТУ.

ТРК "Ера", яка з 2001 року мовила паралельно з телеканалом "UA:Перший" щодня протягом понад п'яти годин (з 6:00 до 9:00 та з 23:00 до 1:20), з 1 серпня покидає ефір.

Компанії розпочинають співпрацю, в рамках якої "Ера Медіа" отримає можливість виходити в ефірі "UA:Перший" з 6:30 до 09:30 з ранковою розважально-інформаційною програмою.

"Нарешті ми вирішили питання, яке не могло зрушитися з місця протягом 16 років, від тієї миті, як Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України надала "Ері" ліцензію на аналогове мовлення в мережі УТ-1. Нам вдалося знайти компроміс, який влаштовує обидві сторони. Тепер принцип "одна частота - один канал" знову запрацює", - зазначив З.Аласанія.

У свою чергу генеральний директор "Ера Медіа" Ігор Лоташевський зазначив, що встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокової співпраці "Ера Медіа" та НСТУ спрямовані на втілення спільних проектів.

"ТРК "Ера" відмовляється від продовження ліцензії на аналогове ефірне мовлення з 1 серпня 2017 року. При цьому ми переходимо до професійної співпраці і на замовлення НСТУ вироблятимемо не менше трьох годин телепродукції на день для ранкового ефіру телеканалу UA:Перший ", - сказав І.Лоташевський.