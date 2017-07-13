Низка компаній п'ять місяців блокує придбання постільної білизни для потягів

ТОВ "Максмед Інтернешнл" і ТОВ "Українська швейна фабрика" подали скарги до Антимонопольного комітету України та заблокували процес закупівлі постільної білизни для екіпірування потягів, повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

"Максмед Інтернешнл" від початку року блокує більшість торгів "Укрзалізниці" на придбання різних матеріальних цінностей для галузі: щодо закупівлі дизель-поїздів, запчастин та обладнання, тепер постільної білизни.

"Є безперечні факти, що вказують на змову між "Максмед Інтернешнл" та "Українська швейна фабрика". Їхня мета - дестабілізувати роботу залізничного транспорту, завадити оновити рухомий склад та покращити сервіс, завдати шкоди іміджу ПАТ", - зазначає "Укрзалізниця".

Зазначені компанії тісно пов'язані між собою. У торгах із закупівлі постільної білизни ці компанії надають ідентичні документи і пропонують продукцію того самого виробника. Скарги цих компаній, що направляються до АМКУ, спрямовані на навмисне затягування процесу закупівель, зазначає "Укрзалізниця".

"Головною метою є погіршення якості надання послуги перевезень, оскільки нові комплекти постільної білизни особливо необхідні в піковий період. Загалом протягом цього року планувалося закупити понад 585 тис. комплектів постільної білизни. Залізничники мають намір оновити всю постільну білизну та підвищити рівень обслуговування пасажирів", - сказав директор із пасажирських перевезень та сервісу ПАТ Ігор Романків.

Крім того, в повідомленні зазначено, що торги на придбання постільної білизни були опубліковані філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" 15 лютого 2017 року, але через численні скарги одного з імовірних постачальників (ТОВ "Текстиль-Контакт") торги затягнулися більш ніж на два місяці. Після цього торги неодноразово блокували компанії "Максмед Інтернешнл" і "Українська швейна фабрика".

"ПАТ "Укрзалізниця" вже вказувала на дії компанії "Максмед Інтернешнл", яка користується недоліками законодавства та блокує десятки торгів "Укрзалізниці". Також вітчизняні виробники промислової продукції вважають, що фірми із сумнівною репутацією, що не є виробниками, застосовують новий вид рейдерства. Про це вони написали у відкритому листі до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, де просять вплинути на ситуацію з "Максмед Інтернешнл" та "Євроклінсервіс", - резюмує "Укрзалізниця".