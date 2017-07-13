Призначено дату ексгумації останків Сальвадора Далі

Останки іспанського художника Сальвадора Далі ексгумують 20 липня, повідомили в четвер місцеві ЗМІ з посиланням на джерело у Фонді художника в місті Фігерас.

У вівторок у Пілар Абель, яка стверджує, що вона є біологічною дочкою С.Далі, взяли зразки ДНК, щоб надалі визначити, чи є вона родичкою С.Далі.

П.Абель народилася в місті Фігерас у 1958 році. З 2007 року стверджує, що вона - дочка С.Далі. Нібито мати розповіла їй, що свого часу підтримувала таємний зв'язок із С.Далі, в родині якого працювала.

"У мене є сподівання, що за допомогою тестів ДНК ми дійдемо остаточного висновку", - сказала раніше в інтерв'ю "Паїс" П.Абель.

У разі визнання батьківства С.Далі П.Абель отримає всі законні права на його прізвище, проте спадкування авторських прав на його роботи - це об'єкт іншого судового розслідування, зазначає газета.