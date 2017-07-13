Події

17:29 13.07.2017

СБУ вбачає ознаки держзради в діях начальника загальновійськового полігону при Міжнародному центрі миротворчості та безпеки

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом дій, що містять ознаки державної зради, з боку посадової особи одного з підрозділів Збройних сил України Західного регіону.

"Служба безпеки України проводить досудове розслідування стосовно посадовця одного з підрозділів ЗСУ Західного регіону. Розслідування відбувається у рамках кримінального провадження за фактом дій, що містять ознаки державної зради", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ на сторінці у Facebook у четвер.

При цьому в СБУ наголосили, що інформація щодо прізвища фігуранта кримінального провадження, озвучена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності.

У свою чергу Міжнародний центр миротворчості та безпеки на своїй сторінці у Facebook дає таке роз'яснення щодо оприлюдненої в ЗМІ інформації про начебто підозру в держзраді начальника Яворівського полігону: "21 червня 2017 року суддею Шевченківського районного суду Києва винесено ухвалу про накладання арешту на комп'ютерну техніку, мобільний термінал та інше майно однієї з посадових осіб Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а саме начальника загальновійськового полігону".

Водночас у повідомленні наголошується, що військовослужбовець, про якого йде мова, "не є начальником Міжнародного центру миротворчості та безпеки, а здійснює службову діяльність у межах іншої відповідальності та компетенції".

"Розслідування цього кримінального правопорушення здійснюють слідчі органи Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні центру.

Раніше деякі українські ЗМІ повідомили, що СБУ підозрює начальника Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові (Львівська обл.) в роботі на Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

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