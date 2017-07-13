Google таємно фінансує наукові дослідження про свою непогрішність

Американська Google, що входить до холдингу Alphabet, виплачує мільйони доларів ученим британських і американських університетів за дослідження, які повинні схилити чашу терезів громадської думки і регуляційні норми на користь компанії, пише газета Times із посиланням на дані американської організації Campaign for Accountability.

Її фахівці виявили, що з 2005 року Google безпосередньо або опосередковано фінансувала 329 дослідницьких програм у ключових галузях суспільної політики, де зміна регуляційних норм може стати для компанії причиною величезних штрафів або втраченого прибутку. У двох третинах випадків автори робіт, які отримували від Google від $5 тис. до $400 тис. за дослідження, не розкривали джерело фінансування. Деякі відправляли результати своїх робіт у Google ще до публікації, питаючи компанію про необхідність внести зміни.

Результати більшості досліджень були на користь Google. Їхні автори доходять висновку, що компанія не вдається до незаконних або ганебних методів використання свого панівного становища на ринку і що збір нею величезного обсягу особистих даних є адекватною компенсацією за ті безкоштовні послуги, які вона надає.

Британські університети міста Борнмут і графства Сассекс, а також низка провідних американських вишів опинилися серед тих, учені яких тримали в таємниці, яке вони отримали від Google фінансування. Дослідники з інших британських університетів, зокрема Оксфордського та Единбурзького, також отримували гроші за проведені на користь Google дослідження, але декларували його джерело. Нерідко це фінансування кваліфікувалося як "премія" або "дар".

Кількість дослідних програм, фінансованих Google, різко зростає в ті моменти, коли бізнес-модель компанії опиняється під загрозою, зазначає Times. Понад 50 фінансованих Google наукових робіт з проблем конкуренції були написані в 2011-2013 роках, коли Федеральна торгова комісія США розслідувала порушення компанією антимонопольного законодавства. Згодом Google погодився внести деякі зміни до своєї діяльності, зазначає Бі-Бі-Сі.

Другий сплеск активності стався два роки тому, коли Європейська комісія висунула Google офіційні звинувачення в порушенні антимонопольного законодавства. Місяць тому регулятор оштрафував компанію на рекордні EUR2,4 млрд.

Колишні співробітники Google розповіли Wall Street Journal, що у вашингтонському офісі готуються списки відповідних для публікації наукових журналів, а потім триває пошук потенційних авторів. Компанія активно допомагає в тому, щоб ці академічні статті стали доступні чиновникам урядових відомств, а іноді бере на себе витрати на поїздки вчених для зустрічей з політиками.

"Google увійшов до таких компаній в інших сферах бізнесу (наприклад, виробники тютюнових виробів, які оскаржують шкоду куріння, або паливні гіганти, які не визнають впливу спалювання вуглеводнів на кліматичні зміни), які негативно впливають на академічні дослідження", - заявив директор Campaign for Accountability Даніель Стівенс, слова якого наводить Times.

"Чисті, незаангажовані академічні дослідження, що фінансуються з громадських фондів без конфлікту інтересів, стали величезною рідкістю, особливо в технологічному секторі. Саме по собі це - не зло, і громадськості не варто бити тривогу. Однак дуже важливою є прозорість. Мені здається, слід прийняти конвенцію, яка зобов'язує розкривати всі джерела фінансування академічних досліджень", - говорить професор Лондонського університету Колін Блейкмор.

Як зазначає Times, таке правило вже існує. У прийнятому у Великій Британії "Керівництві з цілісності досліджень" зазначено, що "конфлікти інтересів повинні бути виявлені, декларовані, і від них слід відмовлятися, щоб уникнути зловживань".

У Google доповідь Campaign for Accountability назвали такою, що не відповідає дійсності.

"Ми раді підтримувати академічні дослідження в галузі комп'ютерної діяльності, зокрема в тому, що стосується авторського права, свободи вираження і контролю. Іронія опублікованих Campaign for Accountability даних полягає в тому, що сама ця організація послідовно відмовляється назвати джерело свого власного фінансування, так само, як і її донори. Відомо, однак, що серед них - Oracle, що провадить активну лобістську війну проти нас", - йдеться в заяві Google.

Американська технологічна компанія Oracle заявила, що "не має жодного відношення до доповіді".