ВР збільшила держбюджет-2017 приблизно на 40 млрд грн

Верховна Рада збільшила дохідну частину державного бюджету України 2017 року приблизно на 39,7 млрд грн - до 771 млрд грн, видаткову - на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроект №6600 проголосувала в четвер мінімально необхідна для цього кількість депутатів - 226.

Дефіцит бюджету збережено на колишньому рівні в 77,7 млрд грн за рахунок зменшення обсягу видачі кредитів із держбюджету на 1 млрд грн - до 13,7 млрд грн.