Події

18:02 13.07.2017

"Укртрансгаз" пояснює зниження транзиту газу плановим ремонтом на газопроводі "Союз"

ПАТ "Укртрансгаз" пояснює зниження транзиту газу, що спостерігається з 11 липня, плановим ремонтом на газопроводі "Союз".

"З 11 по 13 липня 2017 року оператор української ГТС проводить шостий поточного року комплекс планово-профілактичних та ремонтних робіт (ППР) на транзитних магістральних газопроводах. Цей комплекс включає проведення ППР по газопроводу "Союз", а також передбачає виконання вогневих робіт із під’єднанням технологічної перемички між виходом компресорної станції (КС) "Задніпровська" та КС "Кременчук", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укртрансгазу".

Як зазначають у компанії, у зв'язку з ремонтом узгоджено відключення ділянки магістрального газопроводу "Союз" і зниження обсягу транзиту російського газу через територію України.

"На період проведення робіт прийом природного газу в українську ГТС з РФ обмежено до 230 млн куб. м на добу (через ГВС Суджа), а транспортування блакитного палива до європейських країн (через ГВС Берегове, Теково, Ужгород) - до 220 млн куб. м на добу", - йдеться в повідомленні.

План проведення ППР раніше був погоджений "Укртрансгазом", "Газпромом" і операторами ГТС європейських країн.

Як повідомлялося, транзит російського природного газу через газотранспортну систему України від початку другої декади липня впав на 24,7%.

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