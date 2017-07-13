Суд заарештував майно і понад 99% акцій Чорноморського суднобудівного заводу

Печерський районний суд Києва заарештував понад 99% акцій ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод", повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко з посиланням на відповідне рішення суду від 21 червня.

"21.06.2017 р. ухвалами Печерського районного суду Києва накладено арешт на нерухоме майно ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" (виробничі цехи, комплекс складів, добудовочна набережна, комплекс пансіонату та інше, загалом 21 об'єкт), що розташовані в м. Миколаїв та с. Коблеве Миколаївської області, а також на 99,87% акцій товариства, власниками яких нині є 9 компаній, зареєстрованих в Україні та Республіці Кіпр", - написав генпрокурор на сторінці у Facebook у четвер.

Ю.Луценко зазначив, що управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Фонду держмайна України, Міністерства промислової політики України, ВАТ "Херсонський суднобудівний завод" під час внесення в 2011 році змін до пункту 11.6 договорів купівлі-продажу акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод", що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму більше ніж 500 млн грн і завдало збитків державі.

"Слідство дає оцінку (діям) службовим особам Міністерства промислової політики та Фонду державного майна. Також вбачається умисне доведення до банкрутства ПАТ "Чорноморський суднобудівний завод" службовими особами підприємства та службовими особами інших суб'єктів господарювання", - також додав генпрокурор.

До складу створеного в 2009 році суднобудівного субхолдингу Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-Холдингу" бізнесмена Вадима Новинського входять Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ, Миколаїв) і Херсонський суднобудівний завод (ХСЗ).