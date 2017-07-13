Події

18:50 13.07.2017

Луценко запросив Розенблата та Полякова до кабінету керівника апарату ВР для вручення їм підозр

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запрошує до кабінету керівника апарату Верховної Ради народних депутатів Борислава Розенблата (позафракційний) і Максима Полякова (фракція "Народний фронт") для вручення їм повідомлень про підозру.

"Прошу вас (М.Полякова - ІФ) і пана Розенблата після завершення голосування з цього питання зайти в кабінет керівника апарату парламенту, щоб я як генеральний прокурор міг вручити вам підозру, після чого у вас буде набагато більше можливостей захищати себе в кримінальному процесі", - сказав Ю.Луценко на засіданні парламенту в четвер, звертаючись до народного депутата М Полякова.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", генпрокурор також повідомив, що в четвер, 13 липня, о 14:30 М.Полякова запрошували для вручення підозри, але він не явився.

Як повідомлялося, 12 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності М.Полякова та Б.Розенблата, але проголосувала проти їх затримання та арешту.

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