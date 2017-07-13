МЗС рекомендує українцям утриматися від відвідування низки міст Єгипту

Міністерство закордонних справ України попереджає українців про погіршення ситуації з безпекою в Єгипті та рекомендує утриматися від поїздок до деяких регіонів країни.

Як повідомляє в четвер прес-служба МЗС, застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи "ІДІЛ". Парламент Єгипту 4 липня ухвалив рішення щодо продовження надзвичайного стану в країні терміном на три місяці.

Українцям рекомендується переглянути плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану.

Громадянам України, які вже перебувають в Єгипті, МЗС рекомендує врахувати ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватися низки порад. Так, не рекомендується здійснювати поїздки та перебувати на півночі і в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини річки Ніл. Також слід виявляти пильність під час відвідування північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти річки Ніл, туристичних місць в її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, затоки Макаді та затоки Сома), південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

У разі перебування в курортних місцях Єгипту наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які перебувають під охороною та наглядом сил безпеки. У разі нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку громадянам слід повідомляти про це адміністрації готелю, рідним або представникам туроператора.

Для отримання інформації про події, які можуть вплинути на гарантування безпеки в районі розташування, МЗС рекомендує стежити за новинами місцевих ЗМІ, а також повідомленнями інформаційних ресурсів МЗС і посольства України в Єгипті (www.mfa.gov.ua, www. egypt.mfa.gov.ua).

У разі різкого загострення ситуації МЗС рекомендує неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку в місці проживання, зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться в разі термінового залишення місця проживання.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю та здоров'ю громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Єгипті за тел.: +201000039648, e-mail: emb eg@mfa.gov.ua або на цілодобову гарячу лінію МЗС України: +38 (044) 238-16-57, e-mail: cons or@mfa.gov.ua.