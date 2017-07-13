Події

19:33 13.07.2017

Прокуратура проситиме суд обрати Добкіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Генеральна прокуратура України має намір в п'ятницю, 14 липня, просити суд про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату з фракції "Опозиційний блок" Михайлу Добкіну, заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Щодо Добкіна, ми вже завтра звернемося до суду з тим, щоб суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав Ю.Луценко журналістам в кулуарах парламенту в четвер у Києві.

При цьому він зазначив, що згідно із законодавством суд зобов'язаний запропонувати М.Добкіну заставу, як альтернативу.

Як повідомлялося, М.Добкін викликаний до Генпрокуратури 14 липня на 14.00.

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