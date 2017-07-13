Волинець і профспілки оголосили голодування проти медреформи

Голова Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ) Михайло Волинець з соратниками забарикадувалися в будівлі Міністерства охорони здоров'я України та вимагають не ставити на голосування медичну реформу, повідомив Волинець на своїй сторінці в Фейсбук.

За його інформацією, представники Міністерства охорони здоров'я намагаються вести переговори. "Зараз в Білому залі МОЗ проводимо переговори з представниками міністерства. Вимагаємо виконання вимог КВПУ від 13 липня, основні - відставка міністра і скасування реформи, спрямованої на знищення мільйонів українців! Оголосили голодовку", - повідомив Волинець.

Пізніше він дописав, що до голодування приєдналися представники вільних профспілок.

"Якщо влада нас не чує, ми будемо діяти активніше. Ми розміщуємо страйком в стінах МОЗ на умовах, передбачених законом. Навколо будівлі міністерства розгортаємо наметове містечко. Приміщення не будуть звільнені, і голодування триватиме до тих пір, поки депутати не відмовляться від голосування за медреформу", - заявив Волинець.

На даний момент представники профспілок М.Волинця знаходяться в будівлі міністерства, чекаючи виконання їхніх вимог.

Раніше в цей день з ініціативи профспілок М.Волинця більше 3,5 тис. протестуючих почали акцію протесту під Міністерством охорони здоров'я проти медичної реформи. Так, учасники протесту залили "кров'ю" будівлю МОЗ і доріжку, по якій пройшла "Супрун" у вигляді смерті з косою. Таким чином було висловлено протест проти медичної реформи "на крові", яку реалізує МОЗ.

Голова Конфедерації вільних профспілок М.Волинець на брифінгу у Верховній Раді заявив, що протестуючі вимагають не порушувати Конституцію і повернути безкоштовну медицину, не допустити закриття медзакладів і скорочення лікарів.

"Ми вимагаємо від ідеологів недореформ відмовитися від закриття лікарень, припинити експеримент зі створення госпітальних округів, ввести мораторій на скорочення робочих місць і припинити знущання над медиками. Українці мають право на безкоштовну медичну допомогу, а лікарі - на гідні умови праці", - зазначив М .Волинец і передав депутатам "Маніфест протесту".