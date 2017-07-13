Події

19:54 13.07.2017

Полякову та Розенблату вручені підозри

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що вже вручив підозри народним депутатам Максиму Полякову (фракція "Народний фронт") і Бориславу Розенблату (позафракційний).

"Я тільки що вручив в офіційному порядку підозри, роз'яснив права", - сказав Ю.Луценко журналістам в кулуарах парламенту в четвер.

За словами генпрокурора, на п'ятницю, 14 липня, цих народних депутатів викликали на перші допити в статусі підозрюваних в Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Раніше в це день Ю.Луценко запросив Б.Розенблата і М.Полякова в кабінет керівника апарату Верховної Ради для вручення їм повідомлень про підозру.

Як повідомлялося, 12 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності М.Полякова і Б.Розенблата, але проголосувала проти їх затримання і арешту.

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