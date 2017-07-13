Події

20:15 13.07.2017

Оппоблок готовий голосувати за закони по реалізації Мінських угод на позачерговій сесії

Фракція "Опозиційний блок" готова в будь-який час прийти на позачергову сесію Верховної Ради, щоб проголосувати за закони, спрямовані на реалізацію Мінських угод, заявив народний депутат, заступник голови фракції "Опозиційний блок" Сергій Льовочкін.

"Ми, депутати від опозиції, не віримо в потенціал коаліції - якої, до речі, не існує - для того, щоб продовжити роботу сесії на літо. Швидше за все, сесія завершиться зараз, і коаліція піде відпочивати", - сказав нардеп, коментуючи пропозицію про продовження роботи парламенту, повідомляє персональний сайт С.Льовочкіна в четвер.

За його словами, фракція "Опозиційний блок" неодноразово заявляла про готовність проголосувати за всі закони, які будуть реалізовувати Мінські угоди. "Ми готові проголосувати за них в будь-який час, в тому числі і на позачерговій сесії", - зазначив політик.

Він підкреслив, що "Опозиційний блок" може ініціювати позачергову сесію в серпні, щоб розглянути ці закони.

"Після того, як будуть підписані принципові домовленості в "нормандському форматі", така законодавча робота може знадобитися в серпні. І ми готові ініціювати позачергову сесію для того, щоб прийняти рішення для встановлення миру в країні", - сказав він.

С.Льовочкін впевнений, що законопроекти щодо Донбасу повинні стати продуктом переговорів в "нормандському" і "мінському" форматах.

"Такі закони повинні бути не фантазією української "партії війни" у владі, а продуктом переговорів в "нормандському" і "мінському" форматах. Потім ці домовленості мають пройти через голосування у Верховній Раді. Ми вважаємо, що українському парламенту принципово провести ці голосування швидше, щоб принести людям мир ", - підсумував С.Льовочкін.

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