Україна пояснила ЄС неможливість будівництва "Північного потоку-2"

Заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявляє, що представники Європейського Союзу в рамках саміту "Україна-ЄС в четвер з розумінням поставилися до аргументації України про неможливість будівництва газопроводу" Північний потік-2".

"Ми висловили свою позицію щодо неможливості будівництва політично мотивованого газопроводу "Північний потік-2" і європейці з розумінням поставилися до нашої аргументації. І ми будемо далі вести наш діалог, адже без нашої згоди цей проект не повинен реалізовуватися", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер.

К.Єлісєєв зазначив, що Україна запропонувала європейським партнерам розглянути можливість створення спільного консорціуму з експлуатації української газотранспортної системи.

Він зазначив, що представники ЄС підтримали ідею президента України Петра Порошенка про проведення на початку 2018 року конференції з цього питання.