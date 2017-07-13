Рада продовжила дію підвищеного експортного мита на металобрухт на 1 рік

Верховна Рада України пролонгувала дію підвищеного вивізного мита на брухт чорних металів у розмірі EUR30/тонна ще на один рік, з урахуванням пропозицій президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за відповідний законопроект №6382 проголосувало 247 народних депутатів на вечірньому засіданні в четвер.

В ході представлення пропозицій президента України його представник в парламенті Ірина Луценко пояснила, що глава держави запропонував продовжити дію законопроекту ще не на 2 роки, як раніше проголосував парламент, а на 1 рік.

Комітет Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва раніше підтримав пропозиції президента.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законів України про зниження дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№1455-VIII) був прийнятий 12 липня 2016 року. Згідно з документом, з 15 вересня 2016 року на рік були підвищені ставки експортного мита на металобрухт до EUR30/тонна з EUR10/тонна. Одночасно було скасовано реєстрацію імпортних контрактів по лому.

У квітні 2017 року в парламенті був зареєстрований законопроект №6382 про пролонгацію дії експортного мита на металобрухт в розмірі EUR30/тонна ще на два роки. 8 червня він був прийнятий, 12 червня - підписаний головою Верховної Ради. Про підтримку документа заявили прем'єр і профільне Мінекономрозвитку.

Разом з тим збирачі брухту виступили за скасування вивізного мита на металобрухт. Свою стурбованість продовженням мита висловили і в представництві Європейського Союзу в Україні.

Президент України П.Порошенко 10 липня 2017 роки повернув до парламенту законопроект №6382, пропонуючи Верховній Раді продовжити дію підвищеного мита не на два, а на один рік. Комітет Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва на своєму засіданні 11 липня погодився з пропозиціями президента.