Події

20:37 13.07.2017

Переможцем конкурсу на посаду директора Інституту книги стала Тетяна Терен

Переможцем конкурсу на посаду директора Українського інституту книги конкурсна комісія обрала координатора Української програми в Мистецькому арсеналі Тетяну Терен, повідомляє Міністерство культури України.

Як повідомляє в четвер прес-служба Мінкультури, під час виступу перед комісією Т.Терен підкреслила, що колектив Інституту книги повинен бути командою досвідчених і креативних менеджерів і кураторів, а сам Інститут повинен стати своєрідним майданчиком для постійної комунікації всіх учасників ринку, проводити презентації, семінари, дискусійні клуби та зустрічі.

На її думку, Інститут повинен взяти на себе координацію і організацію участі України в головних книжкових форумах світу, а також ініціювати створення нових літературних медіа: сучасного літературного журналу, каталогів з українськими новинками тощо.

Т.Терен зазначила, що Інститут книги за допомогою просування і медіа ресурсу повинен активно пропагувати українські бібліотеки не як бібліотеки, а як сучасні культурні хаби.

Вона також вважає, що важливим завданням установи є необхідність знайти можливості для впровадження грантової програми на видання першої книги молодих авторів, оголошення стипендій для письменників, відкриття резиденцій для українських і зарубіжних літераторів і перекладачів.

"Після обговорення представлених кандидатами програм розвитку установи, конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору на посаду директора державної установи

"Український інститут книги" було прийнято рішення рекомендувати на посаду директора Тетяну Терен", - сказано в повідомленні міністерства.

Раніше Т.Терен працювала випусковим редактором інтернет-видання "Українська правда. Культура", редактором на "5 каналі".

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