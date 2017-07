Серіал "Світ Дикого Заходу" отримав 22 номінації на премію "Еммі"

У Лос-Анджелесі оголошені номінанти на премію "Еммі" за видатні досягнення в області телеіндустрії.

Лідером за кількістю номінацій, повідомляє "Бі-бі-сі", стали драма "Світ Дикого Заходу" (Westworld) і комедійне шоу Saturday Night Live. На їхньому рахунку по 22 номінації.

Серіали "Дуже дивні справи" (Stranger Things) і "Ворожнеча" (Feud) претендують на 18 нагород кожен.

У категорії "Краща драма" представлені серіали "Світ Дикого Заходу", а також "Краще телефонуйте Солу", "Корона", "Розповідь служниці", "Картковий будиночок", "Дуже дивні справи", "Це ми".

За "Еммі" серед комедій поборються "Віце-президент", "Атланта", "Чорна комедія", "Майстер не на всі руки", "Американська сімейка", "Кремнієва долина", "Непохитна Кіммі Шмідт".

Актор Кевін Спейсі отримав десяту в кар'єрі номінацію за роботу в "Картковому будиночку". Він посперечається за "Еммі" з Меттью Різом ("Американці"), Бобом Оденкерком ("Краще телефонуйте Солу"), Лівом Шрайбером ("Рей Донован"), Ентоні Хопкінсом ("Світ Дикого Заходу") і Стерлингом Брауном і Майло Вентімілья ("Це ми").

