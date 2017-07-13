Події

20:47 13.07.2017

Серіал "Світ Дикого Заходу" отримав 22 номінації на премію "Еммі"

У Лос-Анджелесі оголошені номінанти на премію "Еммі" за видатні досягнення в області телеіндустрії.

Лідером за кількістю номінацій, повідомляє "Бі-бі-сі", стали драма "Світ Дикого Заходу" (Westworld) і комедійне шоу Saturday Night Live. На їхньому рахунку по 22 номінації.

Серіали "Дуже дивні справи" (Stranger Things) і "Ворожнеча" (Feud) претендують на 18 нагород кожен.

У категорії "Краща драма" представлені серіали "Світ Дикого Заходу", а також "Краще телефонуйте Солу", "Корона", "Розповідь служниці", "Картковий будиночок", "Дуже дивні справи", "Це ми".

За "Еммі" серед комедій поборються "Віце-президент", "Атланта", "Чорна комедія", "Майстер не на всі руки", "Американська сімейка", "Кремнієва долина", "Непохитна Кіммі Шмідт".

Актор Кевін Спейсі отримав десяту в кар'єрі номінацію за роботу в "Картковому будиночку". Він посперечається за "Еммі" з Меттью Різом ("Американці"), Бобом Оденкерком ("Краще телефонуйте Солу"), Лівом Шрайбером ("Рей Донован"), Ентоні Хопкінсом ("Світ Дикого Заходу") і Стерлингом Брауном і Майло Вентімілья ("Це ми").

 На звання "Кращої актриси" висунуті Робін Райт ("Картковий будиночок"), Кері Рассел ("Американці"), Елізабет Мосс ("Розповідь служниці"), Еван Рейчел Вуд ( "Світ Дикого Заходу"), Віола Девіс ("Як уникнути покарання за вбивство") і Клер Фой ("Корона").

Зірки Голлівуду Ніколь Кідман і Різ Уізерспун ("Велика маленька брехня"), Джессіка Ленг і Сьюзан Серендон ("Ворожнеча") претендують на нагороду в номінації "Краща актриса в міні-серіалі або фільмі". Також в номінації представлені Керрі Кун ("Фарго") і Фелісіті Хаффман ("Американський злочин").

У номінації "Кращий актор в міні-серіалі або фільмі" представлені Еван Макгрегор ("Фарго"), Бенедикт Камбербетч ("Шерлок"), Різ Ахмед і Джон Туртурро ("Одного разу вночі"), Джеффрі Раш ("Геній"), Роберт Де Ніро ("Брехун, Великий і Жахливий").

Церемонія вручення пройде 17 вересня.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спецпредставник США Волкер найближчими днями знову відвідає Україну

Україна запропонувала ЄС перейти до більш активної політики деокупації Криму

ВР прийняла проект пенсійної реформи в першому читанні

Луценко з трибуни ВР викликав Добкіна до ГП в п'ятницю, нардеп обіцяє прибути

Прокуратура проситиме суд обрати Добкіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

ОСТАННЄ

Акція біля парламенту за скасування депутатської недоторканності згортається

Для отримання наступного транша ЄС Україна має виконати ще 7 вимог

Переможцем конкурсу на посаду директора Інституту книги стала Тетяна Терен

Рада продовжила дію підвищеного експортного мита на металобрухт на 1 рік

Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій через ряд країн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на мужские джинсы на price.ua
РЕКЛАМА