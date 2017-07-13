Для отримання наступного транша ЄС Україна має виконати ще 7 вимог

Для отримання третього транша макрофінансової допомоги в EUR600 млн від Європейського Союзу Україна має виконати сім вимог, зокрема, зняти ембарго на експорт деревини, повідомив віце-президент Європейської Комісії, європейський комісар з питань євро- та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс.

"У нас дуже обмежений час. Усі вимоги мають бути виконані до жовтня. У листопаді ми проведемо оцінку і зробимо виплату в грудні... Ми говоримо про те, що залишилося лише сім вимог, деякі з них у роботі, наприклад система електронних декларацій активів, яка потребує ефективного контролю та верифікації", - сказав він на прес-конференції в четвер у Києві.

Зокрема, введення реєстрів для власників компаній, за якого став би відомий кінцевий бенефіціар, а також вимога не провадити торгівлі і не запроваджувати заборонених заходів, які суперечили б чинній угоді про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, деякі вимоги збереглися і залишилися обов'язковими для виконання з другого транша, в їх числі зняття мораторію на експорт необробленої деревини. За його словами, серед вимог, які містять 21 пункт, 14 уже виконано.

В.Домбровскіс також уточнив, що співпраця з Україною у сфері безпеки триватиме. "Зокрема, пошук мирного вирішення конфлікту в Східній Україні, який поважав би суверенітет і територіальну цілісність України", - додав він