Події

20:55 13.07.2017

Україна запропонувала ЄС перейти до більш активної політики деокупації Криму

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що в рамках саміту "Україна-ЄС" представники Києва запропонували Європейському Союзу перейти до більш активної політики деокупації Криму.

К.Єлісєєв в четвер в ефірі "5 каналу" заявив, що в рамках саміту "Україна-ЄС" в Києві сторони обговорили логіку деокупації Криму, і якщо раніше позиція ЄС полягала у невизнанні окупації, то тепер Україна запропонувала перейти до політики більш активної деокупації .

"Мова йде про більшу координацію в рамках міжнародних форумів і в рамках міжнародних організацій, зокрема, мова йде про напрацювання і підготовку нової резолюції - потужнішої резолюції в рамках Генеральної асамблеї ООН, співробітництво в рамках Ради безпеки ООН і ... посиленні режиму санкцій в контексті Криму", - сказав він.

Заступник глави АП зазначив, що мова йде і про більш жорстке виконання вже існуючих санкцій. За його словами, час від часу в порти окупованого Росією Криму всупереч санкціям заходять кораблі під прапорами країн ЄС.

Також сторони домовилися про більш активне співробітництво в питанні Донбасу.

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