Події

20:58 13.07.2017

Акція біля парламенту за скасування депутатської недоторканності згортається

Учасники акції за скасування депутатської недоторканності, які мітингували біля будівлі Верховної Ради, розблокували вул.Грушевського і залишають місце проведення акції.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", обстановка біля будівлі парламенту спокійна. Активісти "Національного корпусу" покинули вул.Грушевського, прибравши всі плакати і сміття. Також роз'їжджаються представники Автомайдану.

Рух автотранспорту по вулиці розблоковано.

Разом з тим, на Площі Конституції з іншого боку будівлі Верховної Ради залишаються близько сотні чоловік в камуфляжній формі, деякі з них називають себе представниками руху "Варта". З площі вже прибрали дві сцени.

За даними представників Національної поліції, за день біля парламенту не зафіксовано серйозних інцидентів, нікого не було затримано.

За словами співробітників медичної служби, за медичною допомогою ніхто не звертався.

Раніше учасники акції за скасування депутатської недоторканності зустріли рішення парламентаріїв про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна радістю і запалюванням димових шашок.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спецпредставник США Волкер найближчими днями знову відвідає Україну

Україна запропонувала ЄС перейти до більш активної політики деокупації Криму

ВР прийняла проект пенсійної реформи в першому читанні

Луценко з трибуни ВР викликав Добкіна до ГП в п'ятницю, нардеп обіцяє прибути

Прокуратура проситиме суд обрати Добкіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

ОСТАННЄ

Для отримання наступного транша ЄС Україна має виконати ще 7 вимог

Серіал "Світ Дикого Заходу" отримав 22 номінації на премію "Еммі"

Переможцем конкурсу на посаду директора Інституту книги стала Тетяна Терен

Рада продовжила дію підвищеного експортного мита на металобрухт на 1 рік

Україна передала ЄС факти обходу Росією санкцій через ряд країн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/
РЕКЛАМА