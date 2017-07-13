Спецпредставник США Волкер найближчими днями знову відвідає Україну

Заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер (Kurt Volker) найближчими днями знову відвідає Україну.

"Це був перший візит. Домовилися, що найближчими днями він приїде знову в Україну. Звичайно, буде залежати від його графіка, тому що він хоче інтенсивно увійти в процес не тільки консультацій з українською стороною, а й, зокрема, з нашими партнерами по "нормандському формату", - сказав він в ефірі "5 каналу" в четвер.

К.Єлісєєв зазначив, що в ході першого візиту К.Волкер провів зустрічі з широким спектром державних діячів.

Він зазначив, що після входження спецпредставника в курс справи він може внести певні пропозиції керівництву США для того, щоб дати імпульс мирному діалогу на Донбасі.

"Я не можу поки деякі речі розголошувати, але, дійсно, у президента з Куртом Волкером відбулася досить відверта і, я б сказав, така інтенсивна і стратегічна розмова, де були обговорені деякі інноваційні елементи, які ми могли спільно з нашими партнерами зробити для того, щоб все-таки принести мир на Донбас", - сказав К.Єлісєєв.

Як повідомлялося, 7 липня державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього постпреда США при НАТО К.Волкера спеціальним представником по Україні. Він координуватиме зусилля Державного департаменту з врегулювання конфлікту в Україні. Його перший візит в Україну відбувся 9-11 липня.