Нардеп Константиновський достроково здає свій мандат

Позафракційний народний депутат В'ячеслав Константиновський складає свої повноваження в українському парламенті.

"Сьогодні (13 липня - ІФ) прийняв рішення, яке звалило величезний вантаж з моїх плечей. Написав заяву про відмову від депутатського мандата. Завтра вранці воно буде в секретаріаті ВР (Верховної Ради - ІФ) і сподіваюся, буде проголосовано на наступній сесії. Перший раз я хотів це зробити через півроку після обрання, але кілька разів відкладав, сподівався, що звикну", - написав В.Констянтиновський на своїй сторінці в "Фейсбук".

За словами В.Константиновського, майже три роки у Верховній Раді були для нього "самими похмурими" в житті.

"Справжнім політиком я так і не став ... в першу чергу тому, що залишатися самим собою, для політика майже недоступна розкіш. Тому, успіх в політиці майже завжди пропорційний вмінню обіцяти, обманювати і прикидатися", написав народний депутат.

"Я бажаю цьому парламенту терпіння і успіхів з реформами, але вже без мене. Сподіваюся, зможу приносити користь, працюючи в бізнесі", - зазначив В.Константиновський.

Народний депутат опублікував фотографію своєї заяви голові Верховної Ради Андрію Парубію про дострокове зняття депутатських повноважень.

В.Константиновський обраний до Верховної Ради України по 220 виборчому округу (м.Київ).